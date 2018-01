Pillage des forêts en Casamance : les professionnels de l’anacarde dégagent toute responsabilité

Les professionnels de la filière anacarde dégagent toute responsabilité dans le pillage des forêts du sud du Sénégal. En effet, se sentant accusés par certains sénégalais qui accusent les opérateurs de ce secteurs, le Cadre de concertation des opérateurs de la filière de l’anacarde en Casamance dénonce un tel acte et réaffirme sa seule ambition qui est de «participer de la Casamance».



«L’objectif de la filière que je dirige est de participer au développement économique et social de la Casamance. Nous ne sommes ni de près, ni de loin, mêlés à cette affaire d’exploitation forestière dans le village de Bofa-Bayote», a déclaré Lamine Sène, président de cette association.



Et de rappeler : «Depuis plus d’une trentaine d’années, nous sommes en Casamance comme opérateurs dans la filière anacarde. Nous y travaillons et sommes dans cette dynamique de paix qui est irréversible».



M. Sène de conclure : «Si nous voulons développer la filière anacarde, nous devons, tout d’abord, faire preuve de volonté, de professionnalisme et de solidarité pour tirer pleinement des avantages qu’elle offre...».