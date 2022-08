Pillage forêt classée de Mangaroungou: cinq exploitants forestiers placés sous mandat de dépôt

Les éléments de la brigade de Samine ont trouvé dans la forêt classée de Mangaroungou, commune située dans le département de Goudomp ont mis un terme à une véritable opération de pillage de la forêt par cinq exploitants. Ces derniers ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt, mardi.



Des équipes tentent d'extraire depuis une semaine le nombre encore inestimable de plateaux et de madriers abandonnés sur les lieux par la bande composée de cinq exploitants forestiers arrêtés



La brigade de Samine, ne pouvant pas contenir les décharges des camions qui se poursuivent, le concours des autorités locales a été sollicité. C'est ainsi que plusieurs sites ont été identifiés dans des communes du département riveraines de la forêt classée pour aider au stockage et à la surveillance du bois issus de la catastrophe naturelle, rapporte le correspondant de Seneweb à Ziguinchor.