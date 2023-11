Pirogue de migrants interceptée à Gadaye: à Bargny, on parle de plus de 200 jeunes portés disparus

Dans la nuit de lundi à mardi, une pirogue a été interceptée par la Marine nationale sénégalaise à hauteur de Gadaye. Sur le nombre de candidats à la migrations qui avaient embarqué à bord, les chiffres varient. Certaines sources parlent de 250 tandis que d'autres avancent le chiffre de 280.



À propos de ladite embarcation, il semble que le nombre de portés disparus soit très élevé, si l'on se fie à ces chiffres.



Dans une note d’information, la Marine nationale sénégalaise parle de 6 personnes secourues, 2 morts et 87 rescapés enregistrés. Ce qui nous mène à 161 portés disparus au moins.



À Bargny d’où la pirogue serait partie, c’est le désarroi total depuis hier. Sur place, on parle de plus de 200 jeunes portés disparus qui étaient dans cette embarcation.