Pirogue partie du Sénégal le 21 octobre avec 150 personnes : toujours sans nouvelles, alerte une ONG

150 personnes, parties du Sénégal en direction des îles Canaries, sont portées disparues depuis plusieurs jours dans l'océan Atlantique. Alarmphone, une organisation de veille citoyenne pour les migrants en détresse, a alerté sur la situation, indiquant qu'elle a perdu contact avec l'embarcation partie du Sénégal le 21 octobre dernier. D'après leurs informations, le bateau, actuellement introuvable, se trouverait dans la zone de recherche et de sauvetage (SAR) espagnole.



La situation est d'autant plus inquiétante que les conditions météorologiques se détériorent rapidement. Alarmphone rapporte que malgré les alertes émises, aucun sauvetage ne semble avoir été mené jusqu’à présent. L'organisation appelle les autorités espagnoles et les services de secours, dont l'organisation de sauvetage en mer Salvamento Marítimo, à intervenir d’urgence.



« Nous craignons pour leur vie, il est crucial de localiser l’embarcation et de procéder au sauvetage des passagers », insiste Alarmphone dans un message publié sur X, anciennement Twitter.