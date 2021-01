Piscine Party aux Almadies: 4 parmi les personnes arrêtées ont la Covid-19

Parmi les 47 personnes arrêtées le week-end dernier aux environs de Ngor-Almadies, pour violation du couvre-feu lors d’un piscine party, quatre ont été testées positives à la Covid-19 selon, des informations de Seneweb.



Une source proche de l'affaire a appris à nos confrères que ces personnes sont arrivées à la gendarmerie de Ouakam avec le coronavirus. En effet, c'est après y avoir passé la nuit du samedi au lundi, qu'elles ont été conduites au parquet ce mardi vers 11h45. C'est une fois sur place, que les autorités ont découvert qu'elles sont atteintes de la Covid-19.



Les sources de nos confrères d'ajouter, qu'il s'agit de vacanciers venus de différents pays d'Europe qui tenaient à organiser une fête à Dakar, avant de se dire au-revoir et de retourner dans leurs pays d'accueil.



Pour rappel, 47 personnes ont été interpelées le week-end du 8 au 9 janvier dernier aux quartiers de Ngor et Almadies, pour non-respect de l'arrêté ministériel sur le couvre-feu et l'interdiction de rassemblement.