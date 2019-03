Piste terroriste du bus incendié en Italie: "Ousseynou Sy est un athée", selon son avocat

Ousseynou Sy le Sénégalais qui a incendié le bus transportant 51 élèves en Italie a fait face aux deux procureurs qui l’ont inculpé pour prises d’otage, massacre et incendies avec la circonstance aggravante de terrorisme. Ainsi, pour polir son image, son avocat Me Davide Luccini révèle que son client à qui le nom sonne musulman est athée.



"Il n’y pas d’acte de terrorisme puisque Ousseynou Sy n’est même pas musulman. Il est athée et n'a aucun lien avec le terrorisme. Il ne voulait pas faire mal. Il ne voulait blesser personne. C'était un geste irréfléchi. Il voulait juste attirer l'attention sur ce qui se passe en politique migratoire », déclare la robe noire.



Toutefois, les chefs d'accusation "prise d'otage, massacre et incendie avec circonstance aggravante de terrorisme" sont retenus contre lui, nous renseigne "Les Echos". En cas de condamnation, Sy pourrait perdre sa nationalité italienne conformément au décret-loi "immigration et sécurité" adopté en 2018.