Place de la Nation : sans autorisation, le collectif des bacheliers non-orientés compte bien tenir son sit-in cet après-midi

Les bacheliers non-orientés pour l’année académique 2019-2020 comptent se faire entendre ce jeudi. Malgré qu'ils n'ont pas eu d'autorisation, ces étudiants informent qu'ils vont organiser un sit-in cet-après pour exiger leur orientation.



« On a eu le droit d’être orientés comme nos camardes, c’est difficile d’être-là sans rien faire. Nos soldes de nos parents ne nous permettent pas de continuer nos études à l’école privée », a d’entrée soutenu le coordonnateur des bacheliers non-orientés.



Selon Souleymane Diouf, « Il faudra que le ministre ( Cheikh Oumar Hann, ndlr) adhère à notre demande de dérogation puisse qu’il avait estimé qu’il allait orienter tous les bacheliers ».



Sur la question de savoir s’ils ont une autorisation du préfet pour tenir leur sit-in, Souleymane répond par la négative soulignant qu’avec cette pandémie il sera difficile d’avoir une autorisation. Néanmoins, ces étudiants persistent et signent qu’ils vont organiser ce sit-in tout en respectant les mesures barrières et le port de masques.



Il informe que leur sit-in c’est pour se faire entendre et informer le peuple sénégalais de leur situation précaire.