Plage BECAO: prostitution, drogue et autres, la communauté Layenne met en garde

En sit-in à la plage de la BCEAO, la communauté Layenne est montée au créneau. En effet, elle a dénoncé les pratiques de la prostitution, de la pollution sonore et l’usage de drogue ou autres, à la place. Ces pratiques ternissent l’image du quartier, selon le collectif des riverains.



Ce sont le collectif des riverains et la communauté Layenne qui ont unis leur force pour lutter contre ses « pratiques malsaines » à la cité religieuse, qui portent même atteinte à leur intégrité et à leur foi.



Selon le marabout Seydina Issa Laye, cette sortie est un avertissement envers les autorités, car ces pratiques peuvent être à l’origine d’un soulèvement populaire. Il dit avoir écrit une lettre au président Macky Sall, au ministre de l’Intérieur et le gouverneur de Dakar.



A défaut d’une réaction de ses autorités, la communauté Layenne promet de régler le problème à sa manière.