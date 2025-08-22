Plage de Cassation : trois présumés homosexuels « surpris en flagrant délit d’attouchements » échappent à un lynchage

Trois présumés homosexuels identifiés comme El Hadj Alassane D. de Rufisque, Mamadou T. de la Médina et Pape Omar M. de Fass, ont été confrontés par une foule qui a tenté de les lyncher avant l'intervention rapide de la police. Grâce à l'action prompte des forces de l'ordre, les trois hommes ont été mis en sécurité, mais El Hadj Alassane D. a subi des blessures au bras lors de l'altercation avec la foule.



Les trois individus, rapporte "L'Observateur", ont été surpris en flagrant délit d'attouchements dans l'eau, près de la plage de la Cour de Cassation, dans la nuit du 21 août, aux environs de 23H40.



Lors de leur audition, Mamadou T. a avoué les faits et affirmé que Pape Omar M. était son ami. Cependant, il a nié connaître El Hadj Alassane D, affirmant qu'il était uniquement avec Pape Omar M. au moment des faits. Cette version a été contestée par les témoins de la plage, qui ont maintenu que les trois hommes étaient impliqués ensemble dans l'incident. Les témoins, contactés par la police, ont réitéré leurs accusations et ont même déclaré que les trois hommes étaient des habitués de la plage et qu'ils étaient déjà sous surveillance.



Selon des témoins issues de la foule, les mises en cause auraient déjà été signalés pour des comportements similaires dans le passé.



Les trois suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

