Plage de Malibu : un homme de 40 ans meurt noyer pendant une partie de baignade

Les cas de noyade augmentent au Sénégal à l’approche des vacances scolaires. À la plage de Malibu de Golf Sud de Guédiawaye, un homme nommé Cheikh D, âgé de 40 ans environ, a perdu la vie au cours d'une partie de baignade en mer avec des camarades. Le drame s’est produit dimanche dernier.



Partie avec des amis se détendre a la plage, la victime qui jouait une partie de football sur le sable fin en bordure de l'océan, a soudain décidé d’aller se baigner. La mer qui était agité avec des tourbillons et de grosses vagues a suscité la panique chez les baigneurs, dont certains ont sonné l'alerte tout en rejoignant la terre ferme.



Malheureusement, Cheikh D, n’a pas eu la chance de sortir du piège des vagues en furie. Ses camarades qui étaient témoins de la triste scène se sont mis à paniquer et à chercher de l’aide. La victime disparait soudain de la surface de l'eau et fini par se noyer.



Alertés, les policiers du commissariat de Golf Sud sont arrivés sur les lieux et ont appelés les sapeurs-pompiers. Après de longues fouilles, le corps sans vie de Cheikh D a été repêché, ramené sur la terre ferme et conduit dans un centre hospitalier pour les besoins d'une autopsie.



Dans ses conclusions, le légiste a confirmé le décès du baigneur nommé Cheikh D. par noyade en mer, informe, le journal Les Échos. Le corps sans vie du jeune baigneur a été remis aux membres de la famille. Qui ont procédé à l'inhumation de leur parent.