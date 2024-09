Plage de la Corniche Ouest de Dakar : un homme tué par la foudre

Un homme a tragiquement perdu la vie après avoir été frappé par la foudre sur la plage de la Grande Corniche Ouest de Dakar. Le drame a eu lieu hier mercredi, alors que de fortes pluies s'abattaient sur la capitale sénégalaise.



« On ne reste pas au bord de la plage et on ne nage pas lorsque le tonnerre devient fort ! L'eau est conductrice d'électricité, et la mer attire la foudre », avertit Météo Riad, mettant en garde contre les dangers liés aux activités en bord de mer pendant les orages.