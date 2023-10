Plaidoyer du ministre du Commerce pour privilégier le consommé local

Le ministre du Commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises a procédé, ce jeudi à l’ouverture officielle de la troisième édition du ‘’MOIS DU CONSOMMER LOCAL’’. C’est ainsi que Abdou Karim Fofana a fait une plaidoirie à l’endroit des populations pour qu’elles consomment le produit local, afin d’atteindre à une souveraineté économique.



«En consommant nos produits locaux, nous encourageons l’esprit d’entreprise nécessaire à l’édification d’un secteur privé national fort sans lequel on ne peut prétendre à une souveraineté économique, pleine et entière», a déclaré le porte-parole du gouvernement.



Par la promotion du consommer local, a ajouté Abdou Karim Fofana, «nous développons les chaînes de valeur des biens et services locaux de l’étape de la production à celle de la commercialisation en passant par la consommation sans compter les effets connexes positifs dans d’autres secteurs d’activité tels que le transport, les services financiers, l’ingénierie de service entre autres».



Pour cette troisième édition, c’est le président de la république qui est choisi comme parrain. Selon le ministre du commerce, Abdou Karim Fofana, c’est une manière de lui rendre hommage pour toutes les réalisations qu’il a faites durant son magistère.



«Nous avons choisi le chef de l’Etat comme parrain pour lui rendre hommage à l’occasion de cette dernière édition sous son magistère pour toutes les avancées réalisées ces dernières années notamment la mise en place d’une stratégie de souveraineté économique mais aussi les résultats significatifs obtenus grâce à la mise en œuvre de cette stratégie», se félicite-t-il.