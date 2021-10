Plainte Madiambal Diagne contre Téliko : la Cour suprême met en place une commission d’instruction

Nouveau développement dans l’affaire opposant le juge Souleymane Téliko au journaliste Madiambal Diagne suite à la plainte déposée par ce dernier devant la Cour suprême. La haute juridiction va mettre en place une commission d’instruction pour enquêter sur cette affaire.



Le journal « Les Échos » qui donne l’information, renseigne que l’instruction est appelée à connaître des crimes et délits commis par les magistrats de l’ordre judiciaire, ceux de la Cour des comptes et ceux de l’Inspection générale d’Etat. Il s’agira donc d’effectuer un travail d’instruction comme les membres de la commission d’instruction de la Cour de répression de l’enregistrement illicite (Crei). Selon des sources du journal, l’instruction va bientôt démarrer.



Pour rappel, le journaliste Madiambal Diagne a déposé une plainte, en début de ce mois d’octobre, sur la table du président de la Chambre criminelle de la Cour suprême , contre le juge Souleymane Téliko, le poursuivant pour diffamation, dénonciation calomnieuse et injures publiques.



Ce dernier l’aurait accusé de «viol sur mineure et escroquerie». La commission d’instruction est composée de trois membres désignés par le premier président de la Cour-suprême.