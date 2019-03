Plainte contre Cheikh Amar : Me Wade enterre définitivement la hache de guerre

Encore une affaire qui avait fait grand bruit et qui finalement accouche d’une souris. Tel pourrait être le qualificatif de la tournure que prend le dossier opposant Me Abdoulaye Wade à Cheikh Amar. En effet, le Pape du Sopi a décidé, dans une lettre datée du 21 mars, de retirer la plainte déposée contre M. Amar.



«Mon cher Maitre, je vous prie de prendre note de mon désistement d’action contre Cheikh Amar et faire radier cette affaire définitivement du rôle du tribunal. En vous remerciant, je vous prie Maître d’agréer l’expression de mes remerciements », a déclaré Me Wade dans une correspondance parcourue par nos confrères de L’As qu’il a adressée à son avocat Me Seydou Diagne.



Le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds), qui reprochait au patron de TSE de l’avoir grugé de 5 milliards de francs Cfa, enterre ainsi la hache de guerre. Me Wade accusait M. Amar d’avoir détourné l’argent qu’il lui avait donné pour investir dans l’exploitation du phosphate de Matam, au profit du Président Macky Sall qu’il aurait, selon lui, financé.



Mais, Cheikh Amar a toujours nié avoir reçu de l’argent du père de Karim Wade. D’ailleurs, le tribunal correctionnel de Dakar lui avait donné raison en déboutant Me Wade pour faute de document attestant un quelconque prêt ou investissement qu’il aurait consenti à l’endroit de M. Amar.