Plainte contre Moustapha Diop : le parti FARLU réagit aux accusations

Le parti FARLU, dirigé par Moustapha Diop, maire de Louga et député élu aux dernières législatives, a réagi après la publication d’un article sur Seneweb, dans lequel une certaine Tabaski Ngom affirme avoir déposé une plainte contre le leader du parti.



Dans un communiqué parcouru par PressAfrik, le Bureau politique de FARLU a fermement réagi, précisant que les accusations portées contre l'Honorable Moustapha Diop sont "mensongères et infondées". Selon le communiqué, ces accusations visent uniquement à "ternir l'image de notre responsable et à nuire à sa réputation".



Le Bureau politique a également tenu à clarifier la situation en soulignant que « l’Honorable Moustapha Diop n’a aucune dette envers quiconque ». En outre, les membres du Bureau se sont interrogés sur la crédibilité de la plainte, soulignant l’absurdité de la situation : « comment un agent du Trésor pourrait-il prêter une somme aussi colossale que 700 millions de francs CFA sans aucune preuve tangible ni référence sérieuse ? ».



Le parti FARLU a mis en garde l’opinion publique contre ce qu’il qualifie de « tentative manifeste de manipulation et de diffamation ». Il a insisté sur le fait que l'intégrité, la réputation et l'humanité de Moustapha Diop sont incontestées, précisant qu'il a toujours fait preuve de rigueur, de sens de la mesure et de respect envers ses concitoyens.



Enfin, le Bureau politique a annoncé qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre son leader et éclaircir cette affaire. Le parti a réaffirmé son engagement à faire toute la lumière sur ces accusations qu’il considère comme dénuées de fondement.