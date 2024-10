Plainte de Macky Sall et Marième Faye Sall au Maroc : Aïcha Camara libérée donne sa version des faits

présidentiel

Une altercation entre le couplesortant et une compatrioteMaroc, dans la nuit du samedi au dimanche a atterri en justice à la suite d'une plainte de Macky Sall et sonAïcha Camara du nom de la Dame de 62 ans a quitté Dakar pour Paris à bord de la Royal Air Maroc, son vol a transité à l’aéroport de Casablanca où elle tombe nez à nez avec Macky Sall et son épouse.La dame a profité de ce moment pour s'adresser à l’ex-président en lui demandant pourquoi il a « tué nos enfantsJe n’attendais pas des excuses, mais des explications. Il n’a pas répondu, il a regardé ses chaussures, sa femme a commencé à m’insulter… Je lui ai retourné ces insultes. Puis, les gardes du corps sont arrivés sur moi, de derrière… Et une dizaine d’accompagnants, ils ont… », a -telle expliquéPour rappel, l’ancien président de la République et sa femme Marième Faye ont porté plainte contre une femme du nom de Aïcha Camara après des « échanges de propos et d’insultes » à l’aéroport de Casablanca, au moment où le couple s’apprêtait à prendre son vol pour la France, selon Babacar Touré.