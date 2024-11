Plainte de Sonko : les précisions de Madiambal Diagne

Le patron du groupe Avenir Communication a réagi à la plainte déposée contre lui par le président du parti Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, pour "avoir dépasser les bornes" en le traitant de "menteur". Madiambal Diagne, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se dit surpris de retrouver dans les médias des propos qui lui sont prêtés au sujet de cette information.



"Je suis surpris de retrouver dans des médias des propos qui me sont prêtés au sujet de l'information relative à une plainte formulée à mon encontre par Ousmane Sonko", a-t-il écrit dans un post sur X.



Avant de préciser qu'il attend de recevoir une convocation avant de se prononcer :"Je me suis gardé de parler à un média.. Je reste à attendre de recevoir une convocation, avant de me prononcer", a-t-il souligné.