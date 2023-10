Plainte pour diffamation présumée : GFM et les animateurs de « Xalaas » traînés en justice

Le Groupe futurs médias (Gfm) et les animateurs de l’émission « Xalaas » (Mamadou Ndoye Bane, Mamadou Ndiaye, Ababacar Camara dit Abba) sont poursuivis en justice par Mariétou Bensouda Diallo, une dame établie aux USA. Cela fait suite à des propos tenus lors de cette émission, il y a 3 ans, rapporte Les Échos.



Une certaine Oumou Kalsoum Diallo avait pris part à cette , émission où elle avait, selon la partie civile Mariétou Bensouda Dialla, vilipendé sa famille. Si l'on s'en tient aux termes de la citation, Oumou Kalsoum Diallo a été adoptée.



Plus tard, lorsqu'elle découvrira son adoption, elle a voulu connaître ses origines. Mais comme la famille de Mariétou Bensouda Diallo lui cachait ces informations, elle s'est retournée contre sa famille adoptive pour la jeter en pâture dans l'émission "Xalaas".



Les Échos a souligné qu’elle avait dit qu'elle a été maltraitée et avait subi toutes sortes d'atrocités de la part de cette famille. Estimant que son honneur a été touchée et salie, la famille a saisi le juge correctionnel d'une citation. Mais avant cela, elle avait même demandé que sa version des faits soit relatée puisque ce que la prévenue Oumou Kalsoum Diallo a raconté n'était pas vrai.



La partie civile a réclamé à titre de réparation la somme de 500.000.000 FCfa à Mamadou Ndoye Bane, Mamadou Ndiaye, Ababacar Camara dit Abba, El Hadji Assane Guèye et au Groupe Futurs médias dont elle a demandé qu'il soit déclaré civilement responsable.



Appelée jeudi dernier devant le tribunal correctionnel de Dakar, l’affaire a été renvoyée au 16 novembre prochain pour plaidoiries.