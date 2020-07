Plainte pour enlèvement et menace de mort: le fils de Moustapha Sy traqué entre Yoff et Ngor

Les recherches sont lancées depuis mercredi pour mettre la main sur Cheikh Tidiane Sy, le fils du célèbre marabout Moustapha Sy, sous le coup d’une plainte portant enlèvement et menace de mort. Malgré la traque des limiers du commissariat du 4e arrondissement de la Médina, il est reste introuvable.



Selon des sources du journal L’Observateur, les enquêteurs ont effectué plusieurs descentes infructueuses, notamment à Yoff, au domicile de son père et à Ngor où le jeune marabout détient un appartement.



Les démêlés judiciaires du jeune Cheikh T. Sy remontent au 15 juillet dernier. Il aurait enlevé et conduit de force Oumar Sy, un fidèle disciple du guide spirituel des Moustarchidine, au domicile de son père avant de le menacer avec une arme à feu. A l'origine du problème, la gestion de la maison de feu Al Makhtoum sise au quartier de Fass, à Dakar.