Plan « Jubbanti Koom » : le Premier ministre Ousmane Sonko appelle le secteur privé à s’engager

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a réuni ce mercredi 20 août 2025 à la Primature les acteurs du secteur privé national. Objectif : partager le Plan de Redressement économique et social « Jubbanti Koom », présenté le 1er août dernier à la Nation et aux partenaires techniques et financiers.





Dans son allocution, le chef du gouvernement est revenu sur les étapes franchies depuis l’élection du président Bassirou Diomaye Faye en mars 2024. Il a cité « l’audit des finances publiques, l’élaboration de la Vision Sénégal 2050 et la présentation du Plan de redressement économique et social », insistant sur la nécessité de renforcer « le rôle et la place du secteur privé dans l’opérationnalisation des projets et programmes de l’État ».





Les représentants des organisations patronales ont salué l’initiative et exprimé leur volonté de contribuer à la mise en œuvre du plan et de l’Agenda national de transformation.



Clôturant la rencontre, M. Sonko a lancé un appel à la mobilisation. « Le redressement du pays nécessite une mobilisation patriotique du secteur privé pour inscrire durablement le Sénégal sur la voie du développement », a-t-il déclaré.

