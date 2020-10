Plateforme 'DOY NA' : Guy Marius Sagna et ses compagnies manifestent ce samedi "avec ou sans autorisation"

Après avoir déposé une lettre d’information auprès du Préfet de Dakar, pour une manifestation le samedi 10 octobre 2020 à la place de l’Obélisque sans suite, la plateforme ‘’DOY NA’’, a fait savoir ce vendredi face à la presse qu’il tiendra sa manifestation avec ou sans autorisation préfectorale.



« Nous avons informé le Préfet de Dakar que nous voulons organiser une manifestation le 10 octobre prochain. C'est-à-dire demain samedi de 15h à 19h. La lettre d’information informant a été déposée le 28 septembre 2020. Le 1er octobre enquête de routine a été effectuée auprès du commissariat de la Médina. Depuis lors, nous attendons le préfet de Dakar, jusque là, cela fait 12 jours aucune nouvelle. Le préfet ne nous a toujours pas informé que la manifestation est autorisée où pas », a déclaré leur porte-parole Guy Marius Sagna.



Considérant que leurs droits ne peuvent être confisqués, les membres des 20 organisations signataires, invitent ses membres et les Sénégalais à refuser la politique d’invisibilisation, de musellement, et de criminalisation de leurs membres en se rassemblant demain à partir de 15h à la place de l’Obélisque avec ou sans autorisation préfectorale.



La plateforme ‘’DOY NA’’, a décidé de manifester pour réclamer l’arrêt de la spoliation foncière à Balabougou, Médina Wandifa, Keur Mam Binta, etc., et un audit du foncier, la restitution des terres aux paysans et pasteurs de ces localités, de la lumière dans le financement de 700 milliards de F CFA, le dédommagement de 250 maisons de démolition des victimes de Gadaye, le relogement des 79 familles de Claudel, et de Terme Sud, le recrutement démocratique dans la fonction publique des animateurs culturels et des préparateurs en pharmacie, etc.