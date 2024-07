Plateforme digitale JUBBANTI : le chef de l’Etat parle d’innovation notable dans la communication de l’Etat

Pour le chef de l’Etat la digitalisation de la participation citoyenne à l’action publique a permis le pragmatisme dans le déploiement du PROJET de transformation systémique du Sénégal.

Cette plateforme inscrit dans l’engagement primordial à asseoir un Etat de droit, une République exemplaire et une Nation solidaire à travers des institutions fortes et une justice crédible qui agrée le Peuple sénégalais au nom duquel elle est rendue.



Lancé le mardi 28 mai 2024 passé en prélude à la journée du Dialogue national, la plateforme « JUBBANTI » est un cadre d’expression lancé par le gouvernement pour donner la parole aux citoyens. Cela, afin de bâtir ensemble une justice plus transparente, plus efficace et plus accessible à toutes et à tous selon le nouveau régime.