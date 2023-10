Pléthore de candidats à la Présidentielle: les propositions du Pr Amsatou Sow Sidibé

Alors que l'élection présidentielle de 2024 se profilent à l'horizon, plus de 190 Sénégalais ont déjà déclaré leur candidature. Un nombre record jamais enregistré à cette étape du processus. Selon le Pr Amsatou Sow Sidibé, qui a exprimé sa préoccupation quant à la prolifération de candidats, les politiques doivent faire bloc afin de réduire le nombre de candidats et d'adopter une approche plus stratégique pour aller à l'élection. Regardez !

Ndeye Fatou Touré

