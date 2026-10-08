Pluie historique à Dakar : Yoff enregistre son plus fort cumul journalier d’octobre depuis 1946

La plus forte pluie journalière d’octobre depuis 1946 à Yoff





Dakar a connu une pluie historique. Selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), la station météorologique de Yoff a enregistré 137,5 mm de pluie en 24 heures, le 4 octobre 2026. Ce cumul place cette journée à la première place des plus fortes pluies journalières d’octobre depuis 1946 à Yoff.



Le classement établi par l’Anacim est sans appel. Avec 137,5 mm, le 4 octobre 2026 devance largement le 4 octobre 1967 (95,5 mm) et le 7 octobre 1957 (94,2 mm). Tous mois confondus, cette journée se hisse à la troisième place des plus fortes pluies journalières à Yoff depuis 1981, derrière le 26 août 2012 (160,8 mm) et le 7 septembre 1996 (144,1 mm).



Selon l’agence, près de la moitié du cumul est tombée en seulement deux heures : 65,4 mm entre 17 h et 19 h, soit 65,4 litres d’eau par mètre carré.



De fortes pluies ont affecté Dakar et plusieurs autres régions du pays, dimanche 4 octobre, avec des cumuls dépassant 100 millimètres. Ces précipitations ont occasionné des inondations, des perturbations de la circulation ainsi que des dégâts matériels, des pertes en vies humaines et des blessés, notamment à Dakar et à Matam.



L’épisode a également touché Rufisque (142 mm), Ngor (116,3 mm), Keur Massar (111 mm), Guédiawaye (107 mm) et Mbao (106,5 mm). À Rufisque, les 142 mm dépassent tous les cumuls journaliers de la série disponible de 2012 à 2025.



Une alerte annoncée



Dès le 1er octobre, l’Anacim signalait la possibilité d’activités pluvio-orageuses du 3 au 5 octobre sur le Nord, le Centre et l’Ouest du pays. Une fin d’hivernage normale à tardive était également annoncée à Dakar, autour de la mi-octobre.



L’agence annonce par ailleurs que ce week-end, des pluies et orages modérés à localement forts pourraient toucher l’axe Dakar–Mbour–Fatick, les îles du Saloum, Ziguinchor et Cap-Skirring.

