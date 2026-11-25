La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce mercredi 25 novembre 2026, la liste des cinq finalistes pour le trophée de Joueur africain de l’année, dans laquelle figurent deux internationaux sénégalais, Sadio Mané et Pape Gueye, aux côtés des Marocains Achraf Hakimi (tenant du titre, Paris Saint-Germain), Brahim Díaz (Real Madrid) et Ismaël Saibari (Bayern Munich).



Déjà sacré en 2019 et en 2022, l'attaquant d'Al-Nassr Sadio Mané brigue un troisième trophée individuel après avoir été élu meilleur joueur (MVP) de la CAN 2025 remportée par le Sénégal le 18 janvier 2026 face au Maroc (1-0) et champion d'Arabie saoudite en 2026.



De son côté, le milieu de terrain de Villarreal, Pape Gueye, intègre ce quintette final pour la première fois grâce à sa présence dans l'équipe-type de la CAN 2025 et à son but décisif inscrit en prolongation lors de la finale à Rabat. En revanche, l'ailier sénégalais Ismaïla Sarr, qui figurait dans la pré-liste des dix nommés du 4 novembre dernier après avoir remporté la Ligue Europa Conférence avec Crystal Palace (en terminant meilleur joueur et meilleur buteur) et inscrit quatre buts lors de la Coupe du monde 2026, n'a pas été retenu.



Le lauréat, issu du scrutin clos le 20 novembre auprès des associations membres, entraîneurs, capitaines et médias sous la supervision du cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC), sera officiellement dévoilé le mercredi 2 décembre 2026 à 18h00 (GMT) lors de la cérémonie organisée au National Theatre de Lagos, au Nigeria.