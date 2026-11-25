Après plus de 10 mois de bataille judiciaire, dans l’après-midi du mardi 24 novembre 2026, le Tribunal arbitral du sport (TAS), plus haute instance dédiée aux litiges sportifs, a décidé de redonner le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 aux Lions de Teranga. Vainqueur de la compétition sur le terrain (1-0), le Sénégal s’était vu retirer le titre au profit du Maroc par une défaite sur tapis-vert le 17 mars 2026, suite à la décision le Jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF).
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a assuré, ce mercredi 25 novembre, qu’avec la décision du Tribunal arbitral du sport, le Sénégal se sent «conforté dans ses droits», dans un communiqué. «Cette décision vient conforter la position défendue par la Fédération sénégalaise de football et rétablit le Sénégal dans ses droits. Le ministère salue le courage, la détermination et la mobilisation de la FSF, des joueurs, de l'encadrement technique ainsi que de toutes les composantes du football national qui ont porté ce combat avec responsabilité et engagement», a soutenu la note.
Au-delà de la consécration sportive, toujours selon le ministère, cette décision «rappelle l'importance du respect des règles, de l'équité et des principes de justice qui doivent guider la gouvernance du sport».
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a assuré, ce mercredi 25 novembre, qu’avec la décision du Tribunal arbitral du sport, le Sénégal se sent «conforté dans ses droits», dans un communiqué. «Cette décision vient conforter la position défendue par la Fédération sénégalaise de football et rétablit le Sénégal dans ses droits. Le ministère salue le courage, la détermination et la mobilisation de la FSF, des joueurs, de l'encadrement technique ainsi que de toutes les composantes du football national qui ont porté ce combat avec responsabilité et engagement», a soutenu la note.
Au-delà de la consécration sportive, toujours selon le ministère, cette décision «rappelle l'importance du respect des règles, de l'équité et des principes de justice qui doivent guider la gouvernance du sport».
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