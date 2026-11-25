Les certificats de décès détenus par l'agence russe des statistiques montrent que 43 Russes ont perdu la vie au Mali le 25 avril 2026, dont six à Kidal et un à Aguelhoc. D'après les documents consultés par les journalistes du Guardian, d'autres combattants russes sont également morts à Bamako et à Gao, lors de la vaste offensive menée par les indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA) et les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), lié à al-Qaïda.



Mais juillet 2024 reste le mois le plus meurtrier pour les Russes au Mali. Le 27 juillet, 70 combattants russes ont perdu la vie à Tinzaouatène, dans des affrontements opposant les rebelles du Cadre stratégique permanent (CSP) à l'armée malienne et à ses supplétifs de Wagner.



D'après les documents consultés par le Guardian, au moins 349 Russes sont morts au Mali entre septembre 2023 et septembre 2026. Un bilan qui représente « plus de 10 % » des quelque 2 000 personnels d'Africa Corps déployés sur place, souligne un responsable occidental cité par le média britannique, qui estime que ces chiffres sont vraisemblablement sous-estimés.