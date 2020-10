Plus d'une dizaine de morts et des blessés dans un violent accident à l'entrée de Thiès

Tragique choc entre un Bus et un camion frigorifique à Thiès, ville située à 70km de l’Est de Dakar. Le drame est survenu vers 2 heures du matin vers la station EDK à la sortie de Thiès. Il y aurait plus d'une dizaine de morts. Nos confrères de la Rfm parlent de 16 personnes décédées.



A l’origine du drame, un camion frigorifique qui transportait du poisson, a essayé de doubler un bus. Dans une course folle, la chauffeur du camion a frôlé le bus qui aurait essayé de l'éviter. Les deux véhicules terminent leur course dans le décor.



Presque sept (7) véhicules des sapeurs-pompiers sont sur les lieux et un important dispositif sécuritaire de forces de l'ordre. La gendarmerie et la police ont été mobilisées. Les corps sans vie et les blessés sont en train d'être transportés à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.