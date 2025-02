Plus de 2 milliards F CFA en faux billets saisis : deux (02) malfaiteurs arrêtés par la Br de Keur Massar

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la contrefaçon des faux billets de banque, la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar (banlieue dakaroise) a procédé, jeudi 13 février 2025 à 22 heures, à l'arrestation de deux (02) faussaires et à la saisie d'un important lot de billets noirs d'une contre-valeur estimée à plus deux (02) milliards de Francs CFA en coupure.



Les autorités poursuivent leurs investigations afin d'identifier d'éventuels complices et de remonter la filière de ce vaste réseau de contrefaçon. Cette saisie record illustre l'engagement des forces de l'ordre à lutter contre le crime organisé et à assainir le secteur financier national.