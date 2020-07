"Plus de 200 personnes malades ont refusé d'aller dans les centres de traitement", selon Dr Bousso

La maladie du coronavirus boucle ce jeudi 2 juillet 2020 quatre (4) mois au Sénégal. Toutefois, la stigmatisation des malades de la Covid-19, qui peut réduire à néant la lutte contre cette pandémie, demeure inquiétant.



En effet, selon le Directeur du Centre des Opérations d’Urgences Sanitaires (COUS), qui intervenait lors du point mensuel sur la situation de l’épidémie de coronavirus apparue au Sénégal depuis le 2 mars, renseigne que plus de 200 personnes refusent d’aller dans les centres de traitement.



« Par rapport à la prise en charge à domicile qui fait objet de débat, pourtant beaucoup de pays l’ont adoptée avec des résultats. Au départ beaucoup de discussions se sont posées par rapport à notre condition de vie et d’habitation. Mais ce que nous avons vu est que certaines personnes pensent remplir les conditions pour la prise en charge à domicile. Il y a aussi un fait important qui nous pousse à y aller. Et c’est les cas de refus. Avec l’augmentation de la stigmatisation, nous avons plus de 200 personnes qui refusent d’aller dans les centres de traitement », déplore t-il.



Cependant, Dr Bousso rassure les malades et annonce que « ces personnes ne seront pas abandonnés. Car, à ce jour nous avons plus de 200 personnes entre Dakar et Diourbel qui ont été guéris à domicile. »