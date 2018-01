Plus de 30 millions de faux billets interceptés à Ziguinchor sur un jeune bissau-guinéen

Un jeune bissau-guinéen a été arrêté vendredi à Ziguinchor avec un pactole de plus de 30 millions en faux billet. Le faussaire avait planqué l'argent dans sa moto. Après son interpellation et sa présentation au procureur, les douaniers se sont rendu compte qu'il s'agissait en réalité d'une valeur totale évaluée à trente huit millions huit cent quarante sept mille six cent (38 847 600) francs CFA.



Les détails de cette saisie sont les suivants:

- Cent quatre vingt et un (181) billets noirs sous forme de coupure de de billets de 10.000f CFA, soit une valeur de un million huit cent dix mille (1 810 000) francs CFA ;

-Trois cent soixante (360) billets noirs sous forme de coupure de billets de 100 Dollars, soit une valeur de dix neuf millions deux cent vingt quatre mille (19 224 000) francs CFA ;

​​- Cinq cent trente sept (537) billets noirs sous forme de coupure de billets de 50 Euros, soit une valeur de dix-sept millions six cent treize mille six cent (17 613 600) francs CFA ;

- Une (01) moto de marque KTM, estimée à deux cent mille (200 000) francs CFA ;



Selon un communiqué des Douanes, le jeune faussaire interpellé et déféré au parquet, a confié aux enquêteurs, que les faux billets "étaient destinés à Ziguinchor pour être lavés au mercure et écoulés dans le marché" .