Plus de 300 cas de Covid-19 dans des prisons marocaines

Le Maroc a diagnostiqué 313 cas de Coronavirus dans des prisons du royaume à la suite de tests de masse.



Selon les autorités, la prison de Ouarzazate, dans le centre du Maroc, a enregistré 303 cas, tandis que 10 autres ont été recensés dans la prison d'Oudaya à Marrakech et la prison de Ksar Kebir dans le nord-ouest.



Les détenus constituent le gros lot de personnes infectées, mais quelques gardiens de prison sont déclarés positifs au Coronavirus.



Les tests de masse ont commencé après qu'une personne de la prison de Ouarzazate a été testée positive la semaine dernière.



Les autorités disent avoir isolé tous les cas positifs et tous les gardiens ont reçu un équipement de protection.



Il y a près de 80 000 détenus dans les prisons marocaines.

Début avril, plus de 5 654 détenus ont été graciés par le roi pour réduire le risque de propagation du virus dans des prisons notoirement surpeuplées.



Le Maroc compte 4 252 cas confirmés de coronavirus, dont 165 décès.