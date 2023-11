Plus de 500 migrants partis du Sénégal ont accosté ce samedi à El Hierro: 4 décès et plusieurs personnes évacuées à l’hôpital

Ce samedi matin encore, 232 personnes parties du Sénégal sont arrivées à El Hierro à bord d’une pirogue.



Il y a parmi eux 17 Femmes et 10 Enfants. 9 d’entre ces personnes ont été évacuées à l’hôpital et DEUX ont rendu l’âme malheureusement.



DEUX autres personnes sont décédées dans une autre pirogue partie du Sénégal avec plus de 230 personnes. Un total de 93 DÉCÈS depuis le mois d’octobre 2023. La chute des températures continue de faire des victimes parmi les candidats à la migration irrégulière.



Ce samedi matin, plus de 500 candidats à la migrations sont arrivés à El Hierro. Tous partis du Sénégal. Soit 1624 arrivées depuis lundi.