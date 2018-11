Plus de 6.000 Sénégalais rapatriés de l’étranger, révèle Sory Kaba

Plus de 6 000 Sénégalais, majoritairement des jeunes, ont été rapatriés de l’étranger à partir de 2013, a révélé Sory Kaba, directeur général des Sénégalais de l’extérieur, lors d’un atelier de formation consacré à l’aide à la réinsertion d’anciens migrants à Toubacouta.



Le Directeur des Sénégalais de l’extérieur ainsi fait état d’une accélération du processus en 2018 avec le retour d’environ 1.300 compatriotes. "Cela traduit une réelle volonté affichée pour le retour au pays", a souligné Kaba.



Ce retour est une étape importante pour bonifier le développement du Sénégal en termes de compétences issues de ces Sénégalais, et de transfert de capitaux pour ceux qui ont réussi leurs projets migratoires", a-t-il ajouté.



Selon M. Kaba, 80 % de ces candidats au retour sont originaires des régions Kolda, Ziguinchor, Tambacounda et Sedhiou et cela justifie, a-t-il expliqué le choix fait par l’Etat et ses partenaires d’investir ces localités pour favoriser leur réinsertion.



Lors de cet atelier, 70 jeunes sénégalais ont participé dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de protection et réintégration des migrants sénégalais de retour.