Plus de 66 millions FCFA pour la reconstruction de la grotte mariale de Popenguine

Le comité en charge de la reconstruction de la grotte mariale de Popenguine, avec à sa tête l'Abbé Pierre Sandi Diouf a fait, ce lundi l’état des travaux de la reconstruction de la grotte mariale de Popenguine. Selon le Vicaire Épiscopal chargé de la liturgie, « sur les 100 millions demandés, 66 825 485 F CFA sont entrés dans la caisse avec une sommes de 47 436 610 F CFA dépensées, soit un solde de 19 388 875 FCFA » noté.



« C'est un grand plaisir pour le comité de pilotage de la construction de la grotte de Popenguine que de nous retrouver ici, ce 8 mai pour donner une information claire et précise sur l'avancement des travaux. C'est la raison pour laquelle nous voulons donner la situation de la collecte, pour que nul n'en ignore et que les efforts qui restent soit entrepris pour que d'ici à là, tout puisse être fonctionnelle et se sera à compléter dans les mois à venir. À ce jour sur les 100 millions demandés, nous sommes à 66 825 485 F CFA. Nous avons eu à dépenser 47 436 610 F CFA. C'est qui veut dire que nous avons un solde de 19 388 875 F CFA », a informé l'abbé Pierre Sandi Diouf.



Mieux ajoute le Vicaire Épiscopal chargé de la liturgie : « Nous avons 3 semaines pour que l'architecte et l'entrepreneur mettent leur boucher double, pour que la parole qui leur avait été donnée soit respectée. Nous sommes à l'année marial, nous avons déjà fait la basilique à Popenguine, le nouveau sanctuaire est en train d'être achevé ».



Mme Philomène Faye de la légion de Marie chargé de la coordination, avec d’autres mouvements catholiques a elle fait « un nouvel appel à tous, les fidèles chrétiens et bonne volonté pour booster le financement de cette grotte ».



Par ailleurs, pour le surveillant des travaux, François Gomis technicien en génie civil, « ils sont à 85 % des travaux et ils sont en train de tout faire pour que d’ici le délai qui était décidé puisse être respecté, c'est-à-dire le lundi 29 mai 2023 à l'occasion du prochain pèlerinage de Popenguine ».



Pour rappel, c'est dans la lettre circulaire n°10 du 14 août 2022 l'autorité de Dakar l'archevêque, monseigneur Benjamin Ndiaye, a donné ordre au Vicaire épiscopal chargé de la liturgie de travailler avec la légion de Marie pour mener une campagne de recherche de fonds à hauteur de 100 millions pour que la grotte puisse être entièrement renouvelée. Et c'est le samedi 22 octobre 2022 que l'information a été partagée. Les travaux ont commencé le 6 février 2023. Depuis lors, l'architecte Mme André Diop et M. Battista représentés par M. Mbengue, ne ménage aucun effort pour que le délai qui était décidé par l'autorité de Dakar monseigneur Benjamin Ndiaye puisse être respecté c’est-à-dire le lundi 29 mai 2023 à l'occasion du prochain pèlerinage de Popenguine.