Plusieurs activistes du "Collectif Le Peuple", dont Karim Xrum Xax, interpellés puis relâché

Des membres du "Collectif Le Peuple", parmi lesquels les activistes Abdou Karim Guèye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xax, Red Black, Masseck Mbaye, Matar Ba et Babacar Ba, ont été arrêtés par la police nationale samedi matin. L'interpellation a eu lieu dans le secteur animé du marché central de Dakar, alors que les militants distribuaient des flyers.
Des vidéos de l'événement, largement diffusées sur les réseaux sociaux, montrent des agents de la Police centrale procédant à leur arrestation. Selon les forces de l'ordre, cette intervention était motivée par un contrôle lié à des "activités non autorisées" dans une zone à forte affluence.
Cette action militante avait été annoncée par M. Guèye via une affiche. L'opération, prévue de 15h à 18h, visait à porter plusieurs revendications, notamment "la criminalisation de l’homosexualité", "l’abrogation de la loi d’amnistie", et de protester contre "les licenciements et les déguerpissements abusifs". Après plusieurs heures de détention, tous les activistes interpellés ont été libérés tard dans la nuit de samedi.
