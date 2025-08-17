Plusieurs dirigeants européens accompagneront Zelensky à Washington pour sa rencontre avec Trump

La délégation ne cesse de croître au fil des heures. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé, dimanche 17 août, qu'elle se rendrait avec plusieurs dirigeants européens à la Maison Blanche lundi aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi. Dans la foulée, Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre britannique Keir Starmer, la présidente du Conseil des ministres d'Italie Giorgia Meloni et le président finlandais Alexander Stubb ont également confirmé leur présence. Le chef de l'Otan, Mark Rutte, sera aussi du voyage. Le sommet exceptionnel Trump-Poutine qui a eu lieu en Alaska et la guerre en Ukraine seront évidemment à l'ordre du jour.



La présidente de la Commission européenne a par ailleurs informé que Volodymyr Zelensky serait à Bruxelles dimanche après-midi pour participer à une visioconférence des alliés européens. Cette réunion est prévue à 13h00 TU avec les pays de la « coalition des volontaires », alliés de Kiev, afin de préparer les prochaines étapes des discussions de paix sur l'Ukraine après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska.



Les alliés de l'Ukraine devraient aborder lors de cette réunion la question des garanties de sécurité qui seraient accordées à Kiev dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Ils devraient également, selon des diplomates, examiner ce que pourraient être les contours d'un tel accord entre l'Ukraine et la Russie. À l'issue de son sommet vendredi avec Vladimir Poutine, Donald Trump avait fait savoir que ses efforts portaient désormais sur l'élaboration d'un accord de paix permettant de mettre fin à la guerre, sans passer par l'étape d'un cessez-le-feu.