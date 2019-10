Plusieurs personnes poignardées à Manchester, la police antiterroriste saisie

La police antiterroriste a été saisie après une attaque à l'arme blanche qui a fait au moins cinq blessés vendredi dans un centre commercial de Manchester, dans le nord de l'Angleterre, et un suspect d'une quarantaine d'années ans a été interpellé, selon la police.



Compte tenu de "la localisation de l'incident et sa nature, les officiers de la police antiterroriste mènent les investigations", a indiqué la police dans un communiqué. Le suspect a été placé en garde à vue. Les enquêteurs restent "ouverts" à d'autres pistes, selon la police.



Cinq personnes ont été blessées et emmenées à l'hôpital, selon les services de secours et la police. Selon les médias locaux, le centre commercial d'Arndale, où se sont déroulés les faits, a été évacué. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des policiers en train de maîtriser un homme au sol.