Plusieurs tonnes de nitrate d’ammonium stockés au Port de Dakar: le Sénégal sous la menace d'une explosion

Cette cargaison qui doit être « acheminée au Mali », n'est pas posée directement au sol mais sur des palettes, a tenté de rassure les autorités portuaires.

3.050 tonnes de nitrate d’ammonium sont stockées actuellement au Môle 3 du Port autonome de Dakar. Le produit très dangereux qui serait à l’origine de la double explosion au Port de Beyrouth, au Liban, avec 177 morts et 6 500 blessés, est exposé à l’air-libre depuis le 27 juillet dernier, sur les terres sénégalaises.Interrogé par nos confrères de L’Observateur, Abdou, un manutentionnaire qui officie au Môle 3 depuis des années, a déclaré qu’il n’en sait pas trop mais depuis des semaines il aperçoit des sacs couverts de bâches.Un des experts de sécurité et prévention incendie qui s’est confié au journal, tire la sonnette d'alarme malgré ces assurances. Selon Ibrahima Faye, aucun port où est stocké ce produit n’est à l’abri d’une catastrophe. Avant d'expliquer que le nitrate d’ammonium « est très explosif quand il est mélangé au Trinitrotoluène (Tnt) ou quand il est stocké dans un voisinage d’une source de chaleur. Un produit aussi dangereux pour la santé et sécurité de l’homme, ne doit pas être stocké dans un endroit où travaillent plusieurs dizaines de personnes », a-t-il avancé.