Pochettino maintient le flou sur la titularisation ou non de Gana Gueye contre Metz demain

Une semaine après l'affaire Idrissa Gueye (32 ans), qui rythme l'actualité du Paris SG et suscite les commentaires de tous bords depuis, Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse. Et à une question concernant la titularisation ou non du milieu international sénégalais, l'Argentin a maintenu le flou.



«Ma position est là même depuis le match de la semaine dernière. C’est une situation individuelle», a-t-il lâché avant de poursuivre, le plus naturellement du monde. «Il s’est bien entraîné cette semaine, de manière professionnelle. Après la conférence de presse, j’annoncerai la composition de groupe de demain s’il sera là ou pas.»