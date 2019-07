PodcastGuinée-Bissau, les Bijagos sous pression P

À 3 trois heures de bateau de la Guinée-Bissau, l’archipel des Bijagos, classé réserve de Biosphère par l’Unesco fait partie des plus beaux de la planète. Ses 88 îles abritent une biodiversité exceptionnelle autour de laquelle les habitants ont construit leur culture et leurs traditions. Mais, depuis quelques années, les sites sacrés et les animaux fétiches sont menacés par les expropriations, la surpêche et un tourisme irresponsable. Pour tenter de les protéger, le peuple bijago des 3 îles Urok a réussi à faire classer son territoire aire marine protégée communautaire. C’est la détermination de l’ONG Bissau-guinéenne Tiniguena, avec l’appui de plusieurs partenaires comme l’Institut de la biodiversité et des aires marines protégées, et la Fédération internationales du banc d’Arguin qui a payé.



Mais, quels sont les résultats ? Est-ce que la création de cette Aire Marine Protégée communautaire a vraiment permis de préserver cette magnifique partie de l’archipel ? Igor Strauss est allé à la rencontre de ce peuple animiste et de ses paysages, entre terre ferme et bateau, mangrove et sable blanc. (Rediffusion)