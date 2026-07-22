Podor : Amadou Ba critique le pouvoir et prépare la reconquête du terrain

Entouré de ses partisans, le président du mouvement n'a pas ménagé le pouvoir en place. « J'avais demandé aux Sénégalais de laisser ce régime travailler, car face à un pouvoir incompétent, il suffit de l'observer. Je savais qu'en deux ans, ils ne seraient même pas capables de construire un dos-d'âne. L'histoire m'a donné raison », a-t-il déclaré lors de cette rencontre organisée au domicile de l'ancien ministre Cheikh Omar Hanne.

Après avoir observé l'action du gouvernement pendant deux ans, Amadou Ba estime que le moment est venu de reprendre le contact avec les Sénégalais.

« Aujourd'hui, il est temps pour moi d'aller à la rencontre des populations afin de leur présenter notre programme et notre vision pour le Sénégal », a-t-il affirmé devant les militants.

Cette rencontre a également permis d'échanger sur la vie du mouvement, le renforcement de son implantation dans le département de Podor et les perspectives politiques à venir.

L'ancien Premier ministre Amadou Ba a critiqué le régime actuel lors d'une rencontre avec les responsables et militants de son mouvement, Nouvelle Responsabilité Jamm Ji, dans le département de Podor (nord).