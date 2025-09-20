Podor : le niveau du fleuve Sénégal dépasse la côte d’alerte

À Podor, l’inquiétude grandit face à la montée continue des eaux du fleuve Sénégal. Ce samedi 20 septembre 2025, à 8 heures, l’échelle installée au quai Elhadj Boubou Sall a enregistré un niveau de 5,14 mètres, soit trois centimètres de plus que la veille.Cette progression confirme la tendance haussière observée depuis plusieurs jours. La côte d’alerte, fixée à 5 mètres pour Podor, a été franchie dès le dimanche 14 septembre. L’an dernier, à la même période, le plan d’eau n’atteignait que 4,95 mètres, un écart qui illustre l’ampleur de la crue actuelle.Dans plusieurs localités, notamment au niveau des périmètres irrigués villageois (PIV) relevant de la délégation de la SAED, certaines zones sont déjà submergées. Les populations, qui redoutent une aggravation de la situation, attendent avec appréhension les lâchers d’eau du barrage de Manantali.La Société de gestion du barrage a confirmé l’ouverture des vannes, après que la retenue a atteint son niveau d’alerte. Les autorités locales appellent les riverains à rester « prudents, vigilants et mobilisés », afin de prévenir tout risque lié à la montée du fleuve.