Podor: le président du Tribunal affecté à Thiès pour avoir écroué un dignitaire religieux, l'Ums déplore

Le président du Tribunal de Podor, Ngor Diop a été affecté à Thiès comme conseiller. À en croire Libération, c'est à cause d'un dignitaire religieux qu'il avait placé sous mandat de dépôt. Il était poursuivi pour des faits répétés de dévastation de récoltes et de menaces, révèle l'Union des magistrats du Sénégal qui montre toute son indignation.



Selon l'Ums, "la lettre et l’esprit de l’article 6 précités n’autorise recours à une telle procédure que pour des cas d’urgence avérée et relativement à des fonctions qui ne sont pas des postes de responsabilité. Par conséquent, l’affectation de notre collègue Ngor Diop n’aurait jamais dû intervenir par cette voie. Ngor Diop a campé sur sa position, malgré de multiples interventions"