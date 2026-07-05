Politique : le parti Awalé annonce son intégration dans le "grand parti présidentiel"

« Le Parti Awalé a voté à l'unanimité son soutien à l'initiative de création d'un grand parti présidentiel unifié, placé sous la direction du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye ». La décision a été actée par la Délégation politique nationale lors d’un Congrès extraordinaire organisé ce dimanche 5 juillet 2026 à Rufisque.



Pour les responsables de la formation politique, cette orientation répond à un objectif de transformation nationale. Le parti considère que « cette dynamique de rassemblement offre un cadre plus large et plus inclusif pour accélérer la mise en œuvre du projet de souveraineté, de justice sociale et de prospérité partagée porté par le Chef de l’État », selon les termes du communiqué.



Estimant que la structure politique actuelle n'est « qu’un instrument au service d’un idéal et non une finalité en soi », le Congrès a réaffirmé sa volonté de s'insérer dans ce processus d'unité organique. Le parti d'opposition historique se dit prêt à céder la place à une force politique élargie.



La direction d'Awalé a lancé un mot d'ordre à ses structures de base. La Délégation nationale au pilotage « invite l’ensemble de ses militantes, militants, responsables et sympathisants, au Sénégal comme dans la diaspora, à accompagner cette étape avec responsabilité, discipline et esprit de rassemblement », d'après la résolution finale du Congrès.