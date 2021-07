Point Covid-19 de ce dimanche 25 juillet: 12 nouveaux décès, 690 nouveaux cas et 51 malades en Réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté ce dimanche 690 nouveaux cas de Covid-19 sur 2341 tests effectués. Soit un taux de positivité de 29,47%.

Il s’agit de 82 Cas contacts et de 608 contaminations issues de la transmission communautaire.





Les services du ministère rapportent également 284 patient testés négatifs et donc guéris



Aussi, 51 Cas graves sont pris en charge dans les Centres de traitement dédiés.



Samedi, 12 Nouveaux décès ont été enregistrés au Sénégal selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



A ce jour 57263 cas ont été déclarés positifs dont 45170 guéris 1281 décès 10811 sous traitement Covid-19.



Et depuis le début de la campagne de vaccination, 632 038 personnes ont été vaccinées.