Point Covid-19 de ce dimanche: Zéro nouveau cas, Zéro décès en 6 jours

C’est la deuxième fois seulement depuis le 02 mars 2020, date à laquelle le premier cas de Covid-19 a été enregistré au Sénégal. Ce dimanche, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté Zéro nouveau cas de Covid-19 sur 1413 tests effectués samedi.



Aussi, aucun décès lié à la maladie à coronavirus n’a été enregistré hier, selon les services dudit ministère.



Qui rapportent que 05 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Il n’y a plus qu’un seul malade pris en charge dans les services de réanimation.



À ce jour, le Sénégal a 73 917 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020, dont 72 019 guéris, 1878 décès et donc 19 sous traitement.





Le ministère de la Santé et de l’Action sociale indique ce dimanche que depuis le début de la campagne de vaccination, 1.292.103 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti Covid-19.