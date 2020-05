Point #Covid-19 de ce mardi 26 mai en Afrique: plus de 115 000 cas - avec plus de 46 000 guérisons et 3 400 décès

Ce 26 mai 2020, plus de 115 000 cas de coronavirus ont été recensés en Afrique - avec plus de 46 000 guérisons associées et 3 400 décès signalés. Consultez les chiffres par pays sur le tableau de bord Covid-19 de l'OMS pour la Région Afrique :