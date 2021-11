Point Covid-19 de ce samedi: Zéro nouveau cas, Zéro décès

Les chiffres rapportés ce samedi 20 novembre 2021 par le ministère de la Santé et de l'Action sociale sur le point quotidien de la pandémie de Covid-19 annonceraient la fin du virus au Sénégal, si celui-ci n'avait pas démontré ces deux dernières années sa capacité à survivre à la volonté unanime des humains à se débarrasser de lui.



En effet, sur 1330 tests effectués, il n'y a en aucun qui est revenu positif. Aussi, aucun décès n'a été enregistré dans la journée de vendredi.



Toutefois, 03 Cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation. Et comme aucun malade n'a été testé négatif et déclaré guéri hier, il y a toujours 8 patients actuellement sous traitement.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 73.965 confirmés de Covid-19, depuis le 02 mars 2020, dont 72.073 guéris et 1883 décès.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe également que depuis le début de la campagne de vaccination en février, 1 314 819 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid19 au Sénégal.