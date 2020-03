Point Covid-19 de ce vendredi 27 mars... 14 nouveaux cas positifs et 2 malades guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point de la situation sur l'épidémie de Covid-19 au Sénégal ce vendredi 27 mars 2020. 14 nouveaux tests sont revenus positifs sur 144 tests effectués. Parmi ces 14 nouveaux cas confirmé, il y 11 importés, 2 cas contacts qui étaient suivis et un cas issu de la transmission communautaire.

Le ministre de la Santé a également annoncé la guérison de deux malades qui étaient sous traitement à Touba.



A ce jour, le Sénégal compte 108 malades de Covid-19 sous traitement... A noter que c'est le plus grand nombre de cas positifs enregistré en une journée depuis le début de l'épidémie au Sénégal.